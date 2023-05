Neue Pflanzkübel für die Orangerie Gotha

Gotha. Die Orangerie-Freunde Gotha unterstützen durch ihren Kaffeenachmittag am 13. Mai den Ankauf neuer Pflanzkübel für die Zitrusgewächse.

Die Zitrus- und Lorbeergewächse der Gothaer Orangerie halten derzeit noch ihre Winterruhe im Lorbeerhaus. Dort werden sie unter artgerechten klimatischen Bedingungen von den Gärtnern der Stadt gehegt und gepflegt.

Die Zeit der Winterruhe nutzen die Gärtner auch dazu, um die Bäumchen in ihre typische Kugelform zu beschneiden. Nach den „Eisheiligen“ erfolgt schrittweise die Auswinterung und Aufstellung in der Orangerie. Dabei kommt auch so mancher Schaden an den Pflanzkübeln ans Tageslicht. Ob morsche Bretter oder mutwillige Zerstörungen – Ersatz muss dringend beschafft werden. Die Kosten für einen historischen Pflanzkübel können sich da schnell im Bereich von mehreren hundert Euro bewegen. Die Orangerie-Freunde Gotha haben darauf reagiert und 5000 Euro für die Beschaffung neuer Kübel zur Verfügung gestellt, damit die Orangerie auch in Zukunft eine Augenweide für ihre Gäste bleibt.

Am Samstag, 13. Mai, organisieren die Orangerie-Freunde in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Orangeriegarten wieder ihren beliebten Kaffeenachmittag. Der Gothaer Verein bietet neben selbst gebackenen Kuchen auch verschiedene Kaffeevariationen, alkoholische und alkoholfreie Getränke an.

Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Ankauf weiterer Pflanzkübel für die Lorbeer- und Zitrusgewächse zugute.