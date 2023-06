Neue Poller gehen ab August in Gotha in Betrieb

Gotha. Die neue Anlage soll den Verkehr in der Gothaer Pfortenstraße regeln. Die Meinungen darüber sind geteilt.

Ab August wird ein automatischer Poller den Verkehr in der Gothaer Pfortenstraße regeln. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gotha. Fahrtwege für Berechtigte in die Innenstadt sollen sich so verkürzen. An den Pollern stören sich jedoch auch viele Innenstadthändler, die dadurch den Kundenstrom abreißen sehen und nicht an ihre Lieferungen kommen. Polleranlagen sind bereits in der Lutherstraße am Neumarkt und in der Jüdenstraße in Betrieb.

Wer die Elektropoller absenken will, braucht eine Transponderkarte, die auf der Internetseite der Stadtverwaltung beantragt werden kann. Voraussetzung dafür ist das Vorliegen einer gültigen Ausnahmegenehmigung, welche zuvor beim Bürgeramt zu beantragen ist. Die Zugangstransponder für die Polleranlage der Pfortenstraße werden für alle Inhaber einer Ausnahmegenehmigung ausgegeben oder die Transponder werden umprogrammiert, wenn die Wegstrecke über die Pfortenstraße genehmigt wurde.