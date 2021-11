In Uelleben soll ein weiteres Wohngebiet für etwa 18 Einfamilienhäuser entstehen.

Neue Regelung bei Kosten für Verpflegung in Kindergärten

Gotha. Stadtrat Gotha nimmt sich des Etats für 2022 in zweiter Lesung an und entscheidet über Zweckvereinbarung für Notunterkunft

Eine Woche nach dem Kreistag steht auch im Stadtrat Gotha der Haushaltsplan 2022 auf der Agenda. Während der Sitzung am Mittwoch, 24. November, in der Stadthalle werden dazu in zweiter Lesung Änderungsanträge der Verwaltung und Stellungnahmen Fraktionen erwartet. Voraussichtlich Mitte Dezember soll der Etat verabschiedet werden.

Die Ratsmitglieder werden unter anderem entscheiden, wie die Verpflegungskosten in den Kindergärten der freien Träger ab Januar 2022 durch die Stadt Gotha bezuschusst werden sollen. Laut Thüringer Kindergartengesetz müssen die Träger neben dem Essengeld auch die Ausgaben für Lebensmittel, Personalkosten und Entsorgung der Speiseabfälle den Eltern in Rechnung stellen. Eine vergleichbare Berechnung soll laut Stadtverwaltung dann auch in den kommunal geführten Kindergärten erfolgen. Die Umsetzung solle allerdings erst im Zuge eines zum 1. August 2022 neu wirksam werdenden Vertrages über die Belieferung mit Mahlzeiten geschehen.

TA-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um für Gleichbehandlung bei der Zahlung der Verpflegungskosten in den kommunalen sowie freien Kindergärten zu sorgen, solle den Trägern in den ersten sieben Monaten des kommenden Jahres die Kosten durch die Stadt Gotha erstattet werden. Damit würde die monatliche Berechnung der Verpflegung zusätzlich zu den Portionspreisen entfallen. Die Kosten für diesen Zeitraum beziffern die freien Träger auf 260.000 Euro. Die Ausgaben will die Stadt im Rahmen des Änderungsantrages zum Haushalt 2022 begleichen.

Für ein neues Wohngebiet in Uelleben, will der Stadtrat Baurecht schaffen. Danach sollen westlich der Ernst-Thälmann-Straße etwa 18 Einfamilienhäuser entstehen.

Ferner hat die Stadtverwaltung eine Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der Notunterkunft in der Erfurter Landstraße vorbereitet. Um die Kapazitäten der Notschlafstätte optimal auszunutzen, Kommunen des Landkreises Gotha Schaffung und Erhaltung einer eigenen Notunterkunft zu ersparen, sollen denen eine gemeinsame Nutzung der Einrichtung ermöglicht werden, explizit sind Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften genannt. Dazu müsste der Stadtrat Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) beauftragen, eine solche Vereinbarung abzuschließen.

Sitzung des Stadtrats Gotha am Mittwoch, 24. November, Beginn: 17 Uhr, Stadthalle Gotha