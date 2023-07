Die neue gestalteten Schautafeln am Brandleiteteich in Finsterbergen.

Neue Schautafeln am Brandleiteteich in Finsterbergen

Finsterbergen. Maler Stefan Klein aus Friedrichsroda hat die Informationen über die heimische Tier- und Pflanzenwelt aufgefrischt.

Stefan Klein, ein in Friedrichroda ansässiger Maler, hat den Schautafeln am Brandleiteteich Finsterbergen neue Farbe gegeben. Sie stehen seit 1984 dort, informieren über heimische Tiere und Pflanzen. Die Witterung hatte den Tafeln arg zugesetzt und ein neuer Anstrich war längst überfällig, so Annett Fuchs vom Kuramt Friedrichroda. In neuem Glanz können sie auf einer Wanderung auf dem Naturlehrpfad TK 7 angeschaut werden.