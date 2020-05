Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Wahltermine der Gemeinden im Kreis Gotha

Für die wegen der Corona-Pandemie verschobene Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates der Gemeinde Georgenthal hat die Kommunalaufsicht des Landkreises Gotha nunmehr den 6. September dieses Jahres als neuen Wahltermin festgesetzt.

Als Bürgermeisterkandidaten hatten sich Florian Hofmann (CDU), Steffen Kämmerer (SPD) und Achim Seeber (parteilos) aufstellen lassen. Ursprünglich sollte die Wahl am 22. März erfolgen. Da das Procedere der Wahlvorbereitung infolge der Ausbreitung des Coronavirus abgebrochen werden musste, muss das gesamte Wahlverfahren nun vollständig wiederholt werden.

Zudem hat die Kommunalaufsicht die Termine für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Bienstädt und die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters in Friedrichswerth festgelegt. In Bienstädt wird ebenfalls am 6. September gewählt, in Friedrichswerth dagegen erst am 20. September.