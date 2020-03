Gotha. Eine neue Wasserleitung wird in der Werner-Sylten-Straße in Gotha verlegt.

Neue Wasserleitung kommt in Gotha in die Erde

In der Stadt Gotha wird gegenwärtig kräftig gebaut. Seit Anfang März begannen in der Innenstadt mehrere Baumaßnahmen. Ab diesen Montag kommt eine weitere Baustelle dazu. So soll in der Werner-Sylten-Straße eine neue Wasserleitung verlegt werden, die die Pressestelle der Stadtverwaltung Gotha mitteilt.

Durch die Baumaßnahme, die bis voraussichtlich 20. März andauert, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte unterteilt. Bei beiden ist eine halbseitige Sperrung der Fahrspur in Richtung Hermann-Haack-Straße vorgesehen.

Umleitungen sind nicht geplant, Anwohner erreichen ihre Grundstücke. In der Werner-Sylten-Straße erfolgt derzeit der Bau einer neuen Kindertagesstätte.