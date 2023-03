Eine von sieben Wegegabeln, die jetzt in Schwarzhausen stehen.

Neue Wegweiser in Schwarzhausen

Schwarzhausen. Die maroden Schilder im Emsetalort konnten in einer Gemeinschaftsaktion durch neue ersetzt werden.

Neue Wegweiser geben jetzt in und um Schwarzhausen Spaziergängern Orientierung. Der Ortschaftsrat von Schwarzhausen hatte beschlossen, die alten maroden Wegweiser durch neue zu ersetzen. Was in der Coronazeit begonnen wurde, konnte jetzt fertiggestellt werden, berichtet Ortschaftsrat Ingo Kreßmann.

Es entstanden insgesamt zwölf neue Wegweiser und etwa 100 neue Schilder, die Svend Walter aus Winterstein unentgeltlich beschriftet habe. Durch Spenden ortsansässiger Vereinen, der Stadt Waltershausen sowie des Dachdeckerbetriebs Heunemann und des Metallbaus Reinhardt konnte dieses Vorhaben umgesetzt werden, so Kreßmann. Die sieben Wegegabeln samt Schutzdächern sind Hingucker.