Neuer Abfall in Virus-Zeiten

Seit mehreren Monaten haben wir uns daran gewöhnt, Masken zu tragen. Zumindest beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an anderen Orten, an denen sich Menschen begegnen, wie in Wartezimmern von Arztpraxen, ist ein Mund-Nasen-Schutz längst zur Normalität geworden. Waren die Masken anfangs Mangelware und wurden vor allem selbst genäht, so gelang es schließlich doch noch, jede Menge Einweg-Schutz ins Land zu holen. Auch der Landkreis Gotha konnte Kommunen mit solchen Masken versorgen, die diese wiederum zum Selbstkostenpreis an ihre Einwohner weiter gereicht haben – wie in Gotha auch über Geschäfte.

Doch wie der Name schon sagt – Einweg-Masken sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und lassen sich auch nicht wie die Stoff-Exemplare mit einer heißen Wäsche wiederverwendbar machen. Deshalb werden die hellblau oder hellgrün gefärbten Schutzteile inzwischen zu einem neuen Müllproblem. Denn immer öfter ist solch ein weggeworfener Mund-Nasen-Schutz in der Landschaft zu entdecken. Manchmal sind die beiden Gummis, die die Teile an den Ohren halten, noch dran, bei anderen abgerissen.

So zeugt auch dieser Abfall auf Wiesen, Wegen oder baumelnd am Ast eines Baumes davon, wie unsichtbare Corona-Viren unseren Alltag verändert haben.