Neuer Fachmann für ein nachhaltiges Gotha

Gotha. Robert Muhs ist seit Dezember für die Koordinierung der kommunalen Entwicklungspolitik an. Nachhaltigkeit ist für ihn eine Herzensangelegenheit.

Für kommunale Entwicklungspolitik ist in Gotha seit Dezember Robert Muhs zuständig. Der gebürtige Gothaer tritt die Nachfolge von Falco Lehmeier an, der in seine Heimat Göttingen zurückkehrt. Für den Fachhochschulabsolventen Muhs ist die neue Stelle eine Möglichkeit, einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise zu leisten. Denn eine seiner Aufgaben ist die Konzeption und Koordinierung der kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie.