Der Starkregen, der im vergangenen Sommer am 14. Juni über der Wartburgregion und insbesondere Ruhla niedergeprasselt war, hat Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) eins vor Augen geführt: Es ist höchste Eisenbahn, mehr für ausreichend Durchfluss der Bachläufe zu tun, sie frei zu halten und zu pflegen.

Gemeinsam gehen nun 53 Städte und Gemeinden mit 200 Ortsteilen aus dem Wartburgkreis, dem Landkreis Gotha sowie Randbereichen des Unstrut-Hainich-Kreis, der Stadt Erfurt und Schmalkalden-Meinigen daran, das anzugleichen. Auf Druck der Landesregierung und per Gesetz verordnet haben sie vor einem Jahr den Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Hörsel/Nesse gegründet.

Der Verband Hörsel/Nesse will dafür sorgen, dass Bachläufe wie die Leina wie 2014 nicht über die Ufer treten (Archiv-Foto). Foto: Tino Cramer

Die Arbeit komme mehr und mehr ins Laufen, stellen Geschäftsführer Uwe Oßwald, Verbandsvorsitzender Heiner Both aus Brüheim und sein Stellvertreter Slotosch unisono fest. Mehr als 330 Maßnahmen stehen bereits auf der Agenda, die entlang der Wasserläufe (insgesamt 1640 Kilometern Gewässer zweiter Ordnung), die alle Richtung Werra fließen, erledigt werden sollen. „Das geht natürlich nicht mit einem Mal“, betont Oßwald.

Sitz im ehemaligen Gemeindeamt statt im Fürstenbahnhof

Nach der Gründung ist die Verwaltung im Schönau vor dem Walde aufgebaut worden. In einer Kampfabstimmung hatte sich die Mehrheit der Mitgliedskommunen gegen die Stadt Eisenach durchgesetzt, sie statt im Fürstenbahnhof der Wartburgstadt im ehemaligen Leinatal-Gemeindeamt in Schönau vor dem Walde anzusiedeln.

Das Gebäude mit Sitzungsraum und angrenzendem Saal für Verbandssitzungen erfährt nach dem Zusammenschluss mit Georgenthal und Auszug der Verwaltung nun eine neue Nutzung. Verbandsvorsitzender Both ist begeistert, dass mit Gewässeringenieur Bert Schwachheim und Janina Weißleder zwei Fachleute von Eisenach nach Schönau gewechselt sind.

Der am Anfang September gebildete Bauhof ist in Behringen angesiedelt worden. Das sei verkehrstechnisch günstig, bemerkt Slotosch. In zehn Minuten wären die Mitarbeiter auf der Autobahn, in einer halben Stunde in jedem Ort des Verbandsgebietes, das sich von Gerstungen bis zum Erfurter Stadtrand erstreckt. „Mit 1356 Quadratkilometern sind wir von den 20 gebildeten Verbänden der größte in Thüringen“, sagt Slotosch.

Vorstand auf neun Mitglieder erweitert

Es sei gelungen, die Verbandsführung breit aufzustellen. Ende September ist der Vorstand auf neun Mitglieder erweitert worden. Das gesamte Verbandsgebiet sei darin vertreten, inklusive Eisenach und Gotha. Wobei niemand die absolute Mehrheit hat. Alle 53 Kommunen unter einen Hut zu bringen, das sei nicht immer einfach, räumt Both ein.

Aber auf die Zukunft ausgerichtet sei ein größerer Verbund besser, merkt Oßwald an. Der ehemalige Bürgermeister des Leinatals, bis Ende 2019 Vorsitzender des GUVs Flößgraben/Leina, hatte sich anfangs gegen die vom Land forcierten Verbandsfusionen kritisiert. Die damals bestehenden Verbände seien bei der Landesentscheidung nicht mitgenommen worden; Oßwald: „Die Rechtsnachfolge ist bis heute noch nicht geklärt.“ Ein Vorteil des größeren Verbundes sei aber, dass die Gesamtheit gesehen werde.

Außer Staudämmen und Stromerzeugern an den Fließgewässern liegt alles andere dort im Zuständigkeitsbereich des Verbandes, von der Flussfege bis zum Freischneiden der Ufer, auch Bau von Stützmauern und Einläufen. Die Kosten dafür mussten bisher die Kommunen tragen. Nun wird der GUV vom Land finanziert. Nach einer Anschubfinanzierung in Höhe von 760.000 Euro habe das Land 1,1 Million Euro für dieses Jahr gewährt. Das solle in den Folgejahren aufgestockt werden.

Fakten zum Verband:

Der Gewässerunterhaltungsverband Hörsel/Nesse ist am 18. September 2019 gegründet worden, bestehend aus 53 Kommunen und 200 Ortsteilen. Das Stimmrecht ist nach Flächenanteil verteilt, eine Stimme je 100 Hektar

Seit 1. Januar 2020 ist der Verband zuständig für Gewässer zweiter Ordnung, die Richtung Werra fließen, außer Hörsel und Teilen der Nesse. für insgesamt 1640 Kilometer. Das Verbandsgebiet umfasst 1356 Quadratkilometern

Sitz: Schönau vor dem Walde (ehemalige Gemeindeverwaltung)

Bauhof in Behringen (ehemaliger Bauhof)

Verbandsvorsitzender: Heiner Both, Geschäftsführer: Uwe Oßwald