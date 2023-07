Neuer Internetauftritt der Evangelischen Grundschule Gotha

Gotha. Eltern erfahren, wie der Unterricht gestaltet ist, welche Feste das Schuljahr prägen und wie Schüler gefördert werden.

Nicht nur Zeugnisse und Lernbeurteilungen geschrieben hat die Schulgemeinschaft der Evangelischen Grundschule in den vergangenen Wochen, sondern auch den neuen Internetauftritt mit Inhalten gefüllt. Unter der Adresse www.evangelische-grundschule-gotha.de geht der überarbeitete Auftritt jetzt online, heißt es in einer Mitteilung.

Eltern würden erfahren, wie der Unterricht gestaltet ist, welche Feste das Schuljahr prägen und wie Schüler gefördert werden. Die neue Seite beantworte aber auch organisatorische Fragen rund um den Schulalltag.

Die Evangelische Grundschule ist eine von 32 Schulen in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftungen in Mitteldeutschland. An der staatlich anerkannten Grundschule lernen knapp 280 Kinder in den Klassenstufen 1 bis 4.