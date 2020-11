Julia Kachel ist die Leiterin des neuen Diakonie-Kindergartens in Tambach-Dietharz.

Tambach-Dietharz. Die Diakonie betreut die Kinder erst einmal in Containern, später in Räumen im Stadtkern.

Neuer Kita-Träger in Tambach-Dietharz

Noch sind es nur 25, doch bald 40 Kinder, die in Tambach-Dietharz in einem Kindergarten unter der Regie eines neuen Betreibers betreut werden. Die Stadt mit Bevölkerungszuwachs auch durch Familien aus der Europäischen Union hat schon lange einen hohen Bedarf an Kindergartenplätzen.