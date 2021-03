Gotha. Friedrich Biebrach tritt die Nachfolge von Matthias Weber an. Die Bundeswehr unterstützt weiterhin in der Coronakrise.

Friedrich Biebrach ist neuer Kommandeur des Aufklärungsbataillons 13 in der Friedenstein Kaserne in Gotha. Der Oberstleutnant tritt die Nachfolge von Matthias Weber an, der im Auftrag der Bundeswehr einen Dienstposten in Belgien übernimmt. Der Gothaer Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) verabschiedete Matthias Weber vergangene Woche.