Neuer Stellplatz für Busse und mobile Hochbeete in Gotha gefordert

Das Konzept zur Belebung der Innenstadt, das auch Veränderungen beim Parken beinhaltet, bedarf einiger Ergänzungen. So die Auffassung der Fraktion SPD/FDP des Gothaer Stadtrates. Sie informiert vor der Ratssitzung am 11. November über Änderungen, die in das Konzept „Einladung zum Verweilen — Handlungsleitfaden zur Belebung der Innenstadt von Gotha“ eingearbeitet werden sollen:

Der Stadtrat solle jährlich unterrichtet werden über die Umsetzung. Gefordert wird auch, durch regelmäßige Kontrollen und Reparaturen die Langlebigkeit der Straßenpflasters zu gewährleisten.

Ob ein Parkhaus im westlichen Altstadtbereich gebaut und ob dafür Investoren und Betreiber gefunden werden müssen, sei zu prüfen.

Vorgeschlagen werden mobile Hochbeete mit Bänken auf dem Neumarkt, denn der Platz wirke durch seine Größe und fehlende Begrünung unattraktiv.

Die Fraktion fordert eine Höchst-Parkdauer in der Innenstadt von vier statt drei Stunden, damit Touristen mehr Sehenswürdigkeiten anschauen, Gastronomie und Einzelhandel nutzen.

Standorte für einen Busparkplatz im nördlichen Bereich der Innenstadt sollen geprüft und eine innerstädtische Haltestelle für den öffentlichen Personennahverkehr geschaffen werden. Der Busparkplatz am Marstall verleite nicht, sich in die Innenstadt zu begeben, da den Schlossberg wieder hinauf zu steigen für Ältere mühselig sei. Besser wäre es, im tiefer gelegenen Bereich der Innenstadt wieder in den Bus einsteigen zu können.

Auch CDU und Linke wollen Änderungen. Die CDU will fortlaufend über Ergebnisse informiert werden. Die Linke will das unentgeltliche Kurzzeitparken erhalten und auf Gebühren am Samstag verzichten, um Samstagsarbeit für Kontrolleure zu vermeiden. Die Fraktion Freie Wählergemeinschaft/Piraten möchte das Konzept in die Ausschüsse verweisen und Bürgerbeteiligung dazu ermöglicht wissen.