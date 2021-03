Schulleiter Uwe Kirschberg von der der Berufsfachschule „Hugo Mairich“ in Gotha. (Archivbild)

Gotha. Das Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“ in Gotha bietet ab dem Schuljahr 2021/22 eine Ausbildung im Bereich Gebäudetechnik/Holztechnik an. Die Ausbildung ist für Schüler mit Hauptschulabschluss angedacht.

Neues Angebot zur Ausbildung an Gothaer Berufsfachschule

Da es immer weniger Fachleute im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gibt, hat die Berufsfachschule „Hugo Mairich“ in Gotha ein neues Ausbildungsangebot aufgestellt. Ab dem Schuljahr 2021/22 bietet die Einrichtung eine Ausbildung in der Gebäudetechnik/Holztechnik an.