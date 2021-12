Neues Buch von ehemaliger Gothaer Stadtschreiberin: „Unser Wutzdog hat mich gerettet“

Gotha. Gespräch mit Ursula Muhr über ihr neues Buch, Haustiere und Schwierigkeiten für Autoren in der Corona-Zeit.

Ursula Muhr aus Altdorf bei Nürnberg, die 2010 die dritte Kurd-Laßwitz-Stipendiatin in Gotha war, ist auf den Hund gekommen. Die 66-Jährige hat ein Buch über das aktuelle Haustier der Familie geschrieben. „Schöner scheitern mit Hund“ lautet der Titel, der andeutet, dass sich die Autorin dem Thema mit selbstkritisch-ironischem Blick und ihrem feinen Humor nähert, den viele ihrer Gothaer Leser auch aus ihren damaligen Kolumnen für unsere Zeitung kennen. Die Illustrationen hat Irma Stolz beigesteuert.

Gab es bei Ihnen schon immer Hunde in der Familie?

Meine Eltern hatten zwei Hunde, zuerst eine Beagle-Dame namens Lucy. Danach kam eine Landseer-Hündin, ein Riesenvieh, ein Neufundländer namens Nella. Beide Hunde waren sensationell unerzogen, was in mir den größten denkbaren Unwillen diesen Hausbewohnern gegenüber auslöste. Der erste Satz in dem Buch: „Ich wollte nie einen Hund“ bezieht sich explizit auf die Erfahrungen mit Lucy und Nella.

Warum ausgerechnet setzen Sie Wutzdog mit Ihrem Buch ein kleines Denkmal?

Wutzdog ist der Hund meiner Enkelin, schon allein deshalb bin ich dazu verurteilt, ihn zu lieben. Außerdem ist er ein außergewöhnlich pfiffiger Kerl, entschieden zu schlau für uns. In der Pandemie war er der einzige, der nie Begriffe wie Inzidenz oder exponentielles Wachstum in den Mund nahm. Er brachte mich, ungeachtet der uns umgebenden Katastrophe, jeden Tag zum Lachen.

Ursula Muhr, die 20210 Gothas dritte Stadtschreiberin war, hält ihr neues Buch „Schöner scheitern mit Hund“ in den Händen. Foto: Helmut Schall

Auch den seltsam anmutenden Namen erklären Sie Ihren Lesern...

Meine Enkelin als zukünftiges Frauchen sollte den Namen natürlich auswählen. Wir wollten aber, dass er nicht banal wird. Meine Tochter schlug vor, Woodstock auf die Liste zu schreiben. Meine Enkelin, damals neun Jahre alt, notierte, dem Englischen noch nicht mächtig, Wutzdog. Das fanden wir alle unschlagbar.

Als Verfasserin zahlreicher Kinderbücher machen Sie normalerweise viele Lesungen in Schulen. Was war in der Corona-Pandemie noch möglich?

Die Pandemie war – und ist – für mich wie für die meisten Künstler die absolute Katastrophe. Über lange Zeit konnte ich keine einzige Lesung halten, die Schulen waren dicht. Das Buch über meine Oma (Auf dieser Kuhbleek bleib ich nicht) erschien im Mai 2020 und fiel praktisch in den luftleeren Raum. Ich kann Bücher nur über Lesungen bewerben, und für die „Kuhbleek“ waren voriges Jahr bis in den Herbst zahlreiche Lesungen terminiert – keine konnte stattfinden. Das ist nicht nur finanziell ein Desaster, ich fühlte mich auch lange Zeit, als hätte man mich verstümmelt.

Wie schaffen Sie es, nicht den Mut zu verlieren?

Die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Altdorf im November war Balsam auf meine Seele. Geholfen haben mir aber auch viele Freunde, die immer wieder meine Bücher gekauft und verschenkt haben. Der finanzielle Gewinn ist überschaubar, aber die Geste hat mir unendlich gutgetan.

Für mich waren aber auch Wutzdog und der Garten die Rettung. Beim Gassigehen oder über den Zaun konnte man immer ein bisschen mit den Nachbarn ratschen – auf Abstand natürlich. Aber immerhin! Soziale Kontakte sind lebenswichtig, und Lachen ist tatsächlich Medizin. Deshalb wollte ich auch unbedingt ein heiteres Buch schreiben und die Leser zum Lachen bringen. Beim Schreiben hat es mir jeden Tag wieder gezeigt: Es gibt auch noch was anderes als dieses grauenvolle C-Wort. Und wenn dann Irma Stolzes schräge Bilder bei mir ankamen, dann hatte ich gleich noch einmal Grund zu Heiterkeit.

Haben Sie schon ein neues Buchprojekt?

In der Schublade liegen drei nahezu fertige Romane, zwei davon für Kinder, aber es hat keinen Sinn, sie zu veröffentlichen, wenn ich keine Lesungen machen kann. Dafür hält mich mein „Einzug“ ins virtuelle Künstlerhaus Altdorf im Moment in Atem. Das ist eine Internetplattform, auf der die Stadt alle Künstler präsentiert, die in und um Altdorf wohnen oder der Stadt verbunden sind. Wenn es online ist, dann können mich die Gothaer dort besuchen.

Halten Sie noch Kontakt nach Gotha, und würden Sie gern mal wieder hier lesen?

Ich habe immer noch einzelne gute persönliche Verbindungen. Selbstverständlich würde ich gern in Gotha lesen. Ich wäre tatsächlich auch neugierig, die Veränderungen der Stadt zu sehen. Ich verfolge das ja aus der Ferne über den Rathauskurier weiter mit.

Das Buch „Schöner scheitern mit Hund“ von Ursula Muhr ist im Spielberg-Verlag erschienen und kostet 13,90 Euro.