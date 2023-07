Neues Gesicht zum Text

Victoria Augener schreibt über Oscar Wildes Antihelden und die mangelnde Fähigkeit, sich in Bildern wiederzuerkennen.

Oscar Wilde wusste schon, warum er Dorian Gray mit seinem Porträt hadern ließ. Denn was der Mensch sieht, wenn er in den Spiegel schaut, und was ein anderer mit der Kamera einfängt, sind zwei oft sehr verschiedene Perspektiven. Eigen- und Fremdwahrnehmung gehen selten zusammen. Und so tue ich mich noch etwas schwer mit meinem neuen Autorenbild. Doch es war Zeit – das alte ist knapp fünf Jahre alt und brachte mir viele Kommentare ein mit dem Tenor „Sie sehen aber ganz anders aus als in der Zeitung.“

Nun gut, immerhin weiß ich, dass es vielen so geht. Kürzlich stand ich hinter der Kamera, davor ein Musiker. Er sang inbrünstig, wie es sein Beruf verlangt. Ich war der Meinung, ihn dabei gut getroffen zu haben, doch das Management sah ihn unvorteilhaft dargestellt. Ob das auch seine eigene Meinung war? Ich habe es nie erfahren.

Nach meiner kleinen Auszeit ziehe ich nun wieder mit der Kamera los und habe vielleicht auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, bald vor der Linse. Und wenn Sie dann denken, Sie seien unfotogen, lassen Sie sich gesagt sein: die meisten fühlen so. Auch die hinter der Kamera.