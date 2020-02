Einen Grund zum Feiern gab es am Freitagabend in Bufleben. Die Freiwillige Feuerwehr erhielt ein neues Löschfahrzeug. Mitglieder der Jugendfeuerwehr hatten es auf den letzten 200 Metern ins Gerätehaus mit Fackeln begleitet.

Neues Löschauto ersetzt in Bufleben 35 Jahre altes Fahrzeug

Einen Grund zum Feiern gab es am Freitagabend in Bufleben, Ortsteil der Landgemeinde Nessetal: Die Freiwillige Feuerwehr erhielt ein neues Löschfahrzeug. Es ist als Ersatz für den vor 35 Jahren in Dienst gestellten W 50 gedacht, der bisher neben einem Kleinlöschfahrzeug Thüringen, das 1997 kam, im Einsatz war. Das neue Auto kostete 196.000 Euro. 60.000 Euro davon hat das Land Thüringen als Förderung beigesteuert.

Fackelzug begleitet feierliche Einfahrt Das Fahrzeug wurde unter den Augen der zahlreichen Besucher feierlich in die Halle des Gerätehauses gefahren. Mitglieder der Jugendfeuerwehr hatten es auf den letzten 200 Metern mit Fackeln begleitet. Dann nutzten viele der Gäste die Möglichkeit, sich das neue Auto und seine Technik anzuschauen oder erklären zu lassen. „Es war ein langer Weg“, sagte Heiko Stipek (Freie Wähler), der Ortsteilbürgermeister von Bufleben. Er hatte bereits vor dem Zusammenschluss zur Landgemeinde Nessetal, die Anfang 2019 wirksam wurde, gemeinsam mit dem Bufleber Gemeinderat den Kauf des neuen Fahrzeuges noch angeschoben. Dieses Löschauto mittlerer Größe werde nicht nur den örtlichen Brandschutz in Bufleben, Hausen und Pfullendorf sichern, sondern sei auch eine sinnvolle Ergänzung in der Zusammenarbeit aller Wehren der Gemeinde Nessetal. Buflebens Ortsteilbürgermeister Heiko Stipek und Nessetal-Bürgermeisterin Eva-Marie Schuchardt überreichen den symbolischen Autoschlüssel an Claudia Knakowski, Vorsitzende des Feuerwehrvereins, und Christoph Knakowski, den Wehrführer von Bufleben (von links). Foto: Claudia Klinger Technischer Quantensprung „Das ist ein Quantensprung in Sachen Technik für die Bufleber Feuerwehr“, sagte Lukas Knakowski, der Nessetal-Ortsbrandmeister. „Es ist das modernste Fahrzeug, das wir jetzt in unserer Landgemeinde haben – bis zum nächsten neuen Löschauto“, schob er augenzwinkernd nach. Er erinnerte daran, dass es im Nessetal vergangenes Jahr sechs Brände gab, davon zwei Großfeuer. „Es ist also nicht die Frage ob, sondern wann es brennt.“ Er dankte allen, die bei der Beschaffung des Fahrzeuges geholfen haben. Wärmebildkamera und LED-Beleuchtung Der neue Lkw werde künftig als erstes Löschfahrzeug bei Bränden ausrücken und könne für einfache Hilfeleistungen genutzt werden. Dafür verfügt das Fahrzeug über einen 1200 Liter Wasser fassenden Tank, eine fest verbaute Heckpumpe, umfassende Möglichkeiten zur Einsatzstellenbeleuchtung und eine integrierte Umfeldbeleuchtung in LED-Technik, zählt Christoph Knakowski, der Wehrführer, auf. Zudem besitzen die Bufleber nun auch eine Wärmebildkamera, einen elektrisch betriebenen Hochleistungslüfter und ein Hygieneboard. Das Hygieneboard diene einer ersten Grobreinigung der Einsatzkräfte noch am Einsatzort, um eine Verschleppung von gesundheitsgefährdenden Stoffen zu vermeiden. Zusammenarbeit über Ortsteilgrenzen hinaus Zur Freiwilligen Feuerwehr Bufleben gehören 18 Mitglieder in der Einsatzabteilung. Die Jugendfeuerwehr zählt 13 Mädchen und Jungen. Erst vor kurzem waren die Feuerwehren der Orte Bufleben, Hausen und Pfullendorf fusioniert. „Das macht deutlich, dass Zusammenarbeit über Ortsteilgrenzen hinaus möglich und sinnvoll ist“, sagte Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler), die Nessetal-Bürgermeisterin, anlässlich der Fahrzeugübergabe. Neue Technik sei nicht nur wichtig, um einsatzbereit zu sein, sondern auch, um damit Kinder und Jugendliche für das Ehrenamt der Feuerwehr begeistern zu können. Wie zur Bestätigung kletterten viele der Nachwuchs-Floriansjünger und andere Kinder gleich mal in die Fahrerkabine des neuen Löschfahrzeugs. Mehr Fotos von der Fahrzeugübergabe gibt es im Internet auf www.ta-gotha.de.