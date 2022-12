Neues Mitglied im Aufsichtsrat der Diakonie im Kreis Gotha

Gotha. Michael Haspel ist Professor an der Universität Erfurt. Nun wurde er in den Aufsichtsrat der Diakonie im Kreis Gotha berufen.

Michael Haspel ist neues Mitglied im Aufsichtsrat der Diakonie für den Landkreis Gotha. Darüber informiert das Diakoniewerk Gotha. Das teilte Thomas Gurski, Vorstandsvorsitzender vom Bodelschwingh-Hof Mechterstädt mit.

Zwei Vereine und drei gemeinnützige Gesellschaften werden durch ein gemeinsam besetztes Gremium beaufsichtigt. Dies geschehe mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu stärken und das gemeinsame diakonische Profil weiterzuentwickeln. Michael Haspel, als habilitierter evangelischer Theologe tätig an der Universität Erfurt, ist seit mehr als zwanzig Jahren eng mit der Diakonie verbunden. „Im Rahmen seiner Tätigkeit als Direktor der Evangelischen Akademie Thüringen in Neudietendorf ist eine Zusammenarbeit gewachsen, die viele fachliche Diskurse und Impulse erzeugt hat“, so Thomas Gurski.

An der neuen Aufgabe interessiere ihn besonders die Entwicklung des Verhältnisses von Kirche und Diakonie sowie die Herausforderungen, welche der aktuelle Fachkräftemangel mit sich bringen, lässt Michael Haspel mitteilen. Die Aufsichtsratsvorsitzenden Superintendent Friedemann Witting und Pfarrer Volker Bomm freuen sich auf die anstehende Zusammenarbeit.