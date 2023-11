Neugeboren im Kreis Gotha: Das sind die jüngsten Wonneproppen

Landkreis Gotha. Trotz sinkender Geburtenzahlen kann der Kreis Gotha immer wieder Neuzugänge begrüßen. Diese fünf Babys wollen sich vorstellen.

Jeden Monat wird der Kreis Gotha um ein paar Menschen reicher. In dieser Woche stellen wir fünf Neugeborene aus dem SRH-Klinikum Waltershausen-Friedrichroda vor. Sie kommen aus Bad Tabarz, Luisenthal, Schönau vor dem Walde, Waltershausen und Wutha-Farnroda.

Charlotte Suarez bereichert nun Waltershausen. Foto: wolfgang spelda / SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda

Charlotte Suarez kam bereits am 30. September zur Welt. Sie wog 3425 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Nach ihrem Aufenthalt im SRH-Klinikum in Friedrichroda wechselte sie mit ihren Eltern in ihre neue Heimat nach Waltershausen.

Felia lebt jetzt in Bad Tabarz. Foto: wolfgang spelda / SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda

Einen Tag später, am 1. Oktober, folgte Felia. Zu ihrer Geburt war sie 3750 Gramm schwer und 56 Zentimeter groß. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie nun in Bad Tabarz.

Wutha-Farnroda aknn sich jetzt über Artur Jürgen Büchner freuen. Foto: wolfgang spelda / SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda

Artur Jürgen Büchner wurde am 18. Oktober in Friedrichroda geboren. Auf die Waage brachte er 3320 Gramm. Er war 49 Zentimeter groß. Jetzt ist Wutha-Farnroda sein neues Zuhause.

Juna Feline Seeber zog nach ihrer Geburt nach Luisenthal. Foto: Wolfgang Spelda / SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH / SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda

Ebenfalls am 18. Oktober erblickte Juna Feline Seeber das Licht der Welt. Mit ihren 49 Zentimetern Körpergröße wog sie 2930 Gramm. Die kleine Juna Feline wohnt mit ihren Eltern in Luisenthal.

Ein Schwergewicht, aber deshalb nicht weniger süß: Theo Höcker aus Schönau vor dem Walde brachte 4330 Gramm auf die Waage. Foto: wolfgang spelda / SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH

Theo Höcker ist das Schwergewicht unter den jüngsten Neuzugängen. Er kam vergangene Woche am 23. Oktober zur Welt. Stolze 4330 Gramm gab die Waage nach seiner Geburt an. Er war 52 Zentimeter groß. Theo bereichert jetzt den Ort Schönau vor dem Walde, wo seine Familie lebt.