Nicht nur Mini-Jobber im Kreis Gotha sollten beim Weihnachtsgeld aufpassen

Kreis Gotha. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten rät Beschäftigten, den Anspruch auf eine Sonderzahlung zu prüfen.

Beschäftigte im Kreis Gotha sollten prüfen, ob sie einen Anspruch auf Weihnachtsgeld haben. Das rät die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). „Ob den Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zusteht, steht in den meisten Tarifverträgen“, sagt Jens Löbel von der NGG. Dies sei in der Gastro-Branche und im Bäckerhandwerk auch so. Dennoch würden viele Gastronomen und Bäckermeister ihr Personal leer ausgehen lassen.

Das Weihnachtsgeld komme in der Regel mit der November-Lohnabrechnung. Für die rund 3900 Mini-Jobber im Landkreis Gotha lohne sich eine genaue Prüfung. Werde den Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld gezahlt, hätten auch die Mini-Jobber im selben Unternehmen einen Anspruch, so Löbel. Die Höhe des Weihnachtsgeldes richte sich nach der jeweiligen Arbeitszeit.