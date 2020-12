Der Nikolaus kam in Dachwig mit einem Feuerwehr-Auto.

Nikolaus kam in Dachwig mit der Feuerwehr

Kindern in der schwierigen Corona-Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern – das hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Dachwig am Sonntag geschafft. Der Nikolaus kam am 6. Dezember mit dem Feuerwehrauto zum Hausbesuch – natürlich mit Abstand und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, informierte René Braband, der Vorsitzende des Fördervereins. Die Eltern hatten ihre Sprösslinge für die Aktion anmelden und die Kinder ihre geputzten Stiefel oder Schuhe vor die Tür stellen müssen.