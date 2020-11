Nördlicher Teil des Westflügels vom Gothaer Schloss Friedenstein ohne Gerüst

Der erste Teil der Sanierung am Westflügels von Schloss Friedenstein in Gotha ist abgeschlossen. Aktuell wird unter dem Schutzdach im Bereich neben dem Westturm gearbeitet.

Gotha. Die Dachsanierung am Schloss Friedenstein in Gotha wird fortgesetzt. Bauende soll im kommenden Jahr sein.

Bei Einheimischen wie auch Touristen ist das Schloss Friedenstein in Gotha ein beliebtes Fotomotiv. Vor allem jetzt, wo sich ein Teil des von Baugerüsten eingedeckten Westflügels wieder in voller Schönheit zeigt. So zog es am Wochenende viele Spaziergänger in den Schlosshof, um sich von außen über den Baufortschritt zu informieren.