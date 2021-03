Notorischer Einbrecher entlarvt - Einbruch in Ferienhaus - weggeschleudert

Die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Notorischer Einbrecher entlarvt

Am Samstag gegen 20 Uhr fiel Beamten im Westviertel von Gotha ein bekannter VW Polo auf, welchen vor einer Kontrolle füchtete. Am Steuer saß ein ebenso polizeibekannter 31-jähriger Gothaer. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und zudem keine Fahrerlaubnis besitzt. Bei genauerer Prüfung wurde bekannt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen waren, nur dass der Eigentümer noch nichts davon wusste.

Im Fahrzeug des Gothaer wurden zudem Sachen gefunden, welche wohl laut Polizei auch nicht ihm gehörten. Daher nahmen die Beamten die Ermittlungen beim Eigentümer der Kennzeichen auf und stellten fest, dass hier eine Garage aufgebrochen wurde. Der Einbrecher hatte die Kennzeichen vom darin abgestellten Pkw sowie ein Ladegerät und eine Autobatterie entwendet. Jene Sachen, welche die Beamten bei dem Polofahrer sicherstellen konnten. Der Gothaer hat sich nun wegen mehrerer Vergehen vor Gericht zu verantworten.

Einbruch in Ferienhaus

In einem Waldstück bei Burgtonna brachen unbekannte Täter in den vergangenen drei Wochen in ein Ferienhaus ein. Sie verursachten dabei einen erheblichen Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von 1000 Euro und entwendeten einen Benzinrasenmäher im Wert von 500 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs geben können. Az 0068935/2021

Ins Schleudern gekommen

Ein 25-Jähriger verlor am Samstag gegen 12:45 Uhr auf der L 3247 die Kontrolle über seinen Pkw. Von Oberhof in Richtung Luisenthal fahrend geriet der Mercedesfahrer auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Mercedes blieb weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 2.000 Euro.

