Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur im Museum gut

Ich fahre oft von der Bundesstraße 247 aus in Richtung Georgenthal und komme dabei nach Hohenkirchen. In den letzten Tagen fällt mir auf, dass dort, wo eigentlich das Ortseingangsschild stehen müsste, nur ein leerer Metallrahmen gähnt. Lediglich das Schild für eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist noch dran. Zwar müssen die Ortseingangsschilder in den Ortschaften der neuen Gemeinde Georgenthal ohnehin gewechselt werden, aber bis dahin sollte das alte Schild an seinem Platz sein. Auf Gemeindestraßen ist der Wechsel schon passiert, auf jenen Straßen, für die der Landkreis oder auch, weil es Landesstraßen sind, der Freistaat der Träger der Straßenbaulast ist, müssen dies jene übernehmen. Da hat sich vielleicht ein Spaßvogel gedacht, es erleichtere die Arbeit, wenn er das alte Schild entfernt. Und nahm es dann wohl als Erinnerung mit nach Hause.

Aber irgendwie finde ich den Witz nicht gut. Die zuvor Genannten sind Eigentümer der Schilder, auch wenn die Bezeichnung darauf nun nicht mehr richtig ist. Die Schilder haben meist Jahrzehnte lang den Ort gekennzeichnet und sind damit ein guter Zeuge der jüngeren Geschichte. So ein Ortseingangsschild gehört deshalb nicht in private Verfügung, sondern ins Heimatmuseum.