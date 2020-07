Nur noch vier Kranke

Nachdem am Freitag eine weitere Person positiv auf Sars-Cov2 getestet wurde und am Montag seit dem 1. Juli laut der regelmäßigen Information aus dem Gothaer Landratsamt fünf Personen erkrankt waren, hat sich diese Zahl nun am Dienstag, dem 7. Juli auf vier Personen verringert. Damit steigt die Zahl der Genesenen auf 283. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie und der Tests positiv befundeten Menschen beträgt 317. Dies entspricht der Zählweise, die das Robert-Koch-Institut anwendet. Die Zahl der Verstorbenen liegt seit dem 27. Mai 2020 unverändert bei 30. Eine erkrankte Person wird stationär behandelt. Eine grafische Veranschaulichung zeigt das Landratsamt regelmäßig aktualisiert gleich auf der Einstiegs-Seite seiner Internet-Präsentation unter der Adresse www.landkreis-gotha.de an. Dort sind auch die jüngsten Verfügungen und Verordnungen der Freistaates und des Landkreises verlinkt.