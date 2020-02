Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Obacht in Gotha beim Horten

In den sonst so gut bestückten Drogerieregalen klafft eine Lücke – Das Desinfektionsmittel ist ausverkauft. Zumindest in einer Gothaer Filiale, doch so ziemlich jeder Anbieter von Sprays, Gelen und Tüchern, die Keime abtöten sollen, dürfte momentan das Geschäft seines Lebens machen. Oder er verpasst es, weil die Produkte so schnell nicht nachgeliefert werden können.

Drum stürzten sich die Kunden geradezu auf einen Korb mit bunten Fläschchen neben der Drogeriekasse. Die Reinigungsgels sind jedoch bewusst nicht als Desinfektionsmittel ausgeschrieben. Wer die Flüssigkeit auf den Händen verteilt, kann sie damit säubern. Zwischen 10 und 90 Prozent liegt dann der Erfolg der Keimreduktion. Sie sicher abtöten kann nur eine gründliche Desinfektion, die mit chemischen Wirkstoffen die Zellwände angreift, so ins Innere des Erregers gelangt und ihn tötet. Hamsterkäufen räumen so manches Einkaufsregal leer. Extrem zeigt sich das derzeit in Norditalien. Ihren Prinzipien bleiben die Menschen im Land der Genießer jedoch treu, wie ein Foto beweist, dass in den sozialen Medien die Runde macht. Zu sehen sind Packungen einer Pasta-Marke auf einem Regal, das sonst fast leergeräumt ist. Der Kommentar dazu „Lieber verhungere ich, als dass ich Vollkornnudeln esse.“