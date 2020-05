Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Öffentliche Toiletten in Gotha öffnen wieder

Die Stadtverwaltung Gotha öffnet wieder die öffentlichen WC-Anlagen. So stehen ab sofort die Toiletten am ÖPNV-Terminal am Hauptbahnhof und an der Innungshalle in der Buttergasse zur Verfügung. Am 7. Mai kommt die Anlage am Marstall dazu. Natürlich sind bei der Benutzung die Hygienerichtlinien zu beachten. Geschlossen bleibt noch die Anlage am Neumarkt, sie wird instand gesetzt.