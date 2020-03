Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offene Tanztage bei „Alles Balletti“ in Gotha und Bad Tabarz

Vom 23. bis 26. März können Eltern das Üben ihrer Kinder für das Tanzensemble „Alles Balletti“ der Kreismusikschule Louis Spohr anschauen, teilen die Schule und der Schulträger Landkreis Gotha mit. Auch für Noch-Nicht-Tänzer sei die Zeit geeignet, sich ein Bild von der Trainingsarbeit zu machen. Allerdings ist die aktive Teilnahme noch nicht möglich. Es können allerdings nicht alle Familienmitglieder das Training auf einmal besuchen, das sonst der Platz nicht mehr zum Tanzen ausreiche, wird hingewiesen. Man möge eine Auswahl treffen. Fotografieren und Filmen der Kinder sei für private Zwecke erlaubt, wenn nicht durch Eltern ausdrücklich erbeten werde, darauf zu verzichten. Auch sollten die Aufnahmen nicht das Training stören.

Das Tanzensemble trainiert an zwei Standorten: Dem Spohrsaal in Gotha in der Reinhardsbrunner Straße 23 und in Bad Tabarz in der Aula der Thüringer Gemeinschaftsschule in der Karl-Marx-Straße 19. In Gotha trainieren am Montag die Anfänger (2. und 3. Klasse) von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr und die Mittelstufe (5. bis 7. Klasse) von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Am Dienstag die Anfänger von 16 bis 17 Uhr, die Mittelstufe 17.15 bis 18.15 Uhr und am Mittwoch die Fortgeschrittenen (8. bis 12. Klasse) von 16.45 bis 18.15 Uhr.

In Bad Tabarz trainieren die am Donnerstag die Anfänger (1. bis 3. Klasse) von 15.45 bis 16.45 Uhr, die Mittelstufe (4. bis 7. Klasse) von 16.55 bis 17.55 Uhr und die Fortgeschrittenen (9 bis 11. Klasse) von 18 bis 19.30 Uhr.