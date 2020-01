Das Spezialgymnasium für Sprachen in Schnepfenthal lädt am 1. Februar zum Tag der offenen Tür ein.

Schnepfenthal. Die Salzmannschule Schnepfenthal stellt sich am Samstag, 1. Februar, von 12 bis 17 Uhr vor. Es ist das einzige Sprachengymnasium in Deutschland.

Offene Türen im Gymnasium für Sprachen in Schnepfenthal

Am Samstag, 1. Februar, lädt die Salzmannschule Schnepfenthal von 12 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Angesprochen sind vor allem Schüler der Klassenstufen vier und sieben.

Die Salzmannschule Schnepfenthal ist das einzige Sprachengymnasium in Deutschland. Der Bildungsgang steht sowohl für Schüler aus Thüringen als auch für Schüler aus anderen Bundesländern offen. Seit dem Schuljahr 2017/18 werden zudem Seiteneinsteiger in die Klassenstufe acht an der Salzmannschule aufgenommen. Seit 2001 wurde die Salzmannschule als Spezialgymnasium für Sprachen mit Internat sukzessive aufgebaut.

Am Samstag werden in allen Fachräumen Unterrichtsinhalte, insbesondere durch Schülerprojekte, anschaulich vorgestellt. Zum Mitmachen sind für die Schüler der künftigen Klassenstufe fünf auch Spiele vorbereitet. In allen Fremdsprachen wird stündlich ein Schnupperunterricht angeboten. So können die interessierten Schüler am Ende dieses Tages ihren Namen vielleicht schon in Japanisch, Chinesisch oder Arabisch schreiben.

Jeweils um 12.30 Uhr, um 14 Uhr und um 15.30 Uhr wird das Schulkonzept in der historischen Aula im Hauptgebäude vorgestellt. Alle Besucher sind auch zu einer Besichtigung des neuen Internatscampus’ eingeladen, und auch für Verpflegung wird gesorgt.