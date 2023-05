Offene Türen im Schloss Friedrichsthal

Gotha. Fachschule Gotha stellt Besuchern Bautechnik, Baudenkmalpflege, Betriebswirtschaft, Informatik, Verkehrstechnik und Versorgungstechnik vor

Das Gothardusfest-Wochenende in Gotha nutzt die Fachschule Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr auf ihre Weise. Am Standort Schloss Friedrichsthal sollen am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 13 Uhr den Besuchern die Türen geöffnet werden.

Interessierte könnten sich hierbei über die kostenfreien Weiterbildungsangebote der Fachschule in Voll- und Teilzeitausbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, Baudenkmalpflege, Betriebswirtschaft, Informatik, Verkehrstechnik und Versorgungstechnik erkundigen, teilt Saskia Jarosch von der Fachschule mit. Für das leibliche Wohl werde mit Bratwurst, Kuchen und Getränken gesorgt.

www.fachschule-gotha.de