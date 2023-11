Ohne Ausländer ginge in einigen Betrieben im Landkreis Gotha das Licht aus

Ralf Ehrlich macht die aktuelle Diskussion um Migration Sorgen. Wenn sich das herumspricht, fehlen uns bald massiv Arbeitskräfte.

Abschieben, Grenzen sichern, Leistungen kürzen: Die Kehrtwende in der Migrationspolitik macht mir Sorgen. Selbst Parteien der politischen Mitte hatten sich gerade erst in Vorschlägen überboten, die sonst nur aus der rechten Ecke kamen. Mir macht die Stimmung Sorgen, die durch solche Denkweisen entstehen kann.

Schließlich haben im Raum Gotha rund zehn Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Das ist im Vergleich zu westdeutschen Großstädten nichts. Stuttgart beispielsweise hat über 40 Prozent.

Ich empfehle, hinzuschauen, wer diese Ausländer sind und was sie hier bei uns tun. Die Mehrheit der in Gotha lebenden Ausländer kommt aus Osteuropa, also Polen, Rumänien, Bulgarien und dem Baltikum. Sie leben teils schon Jahre mit ihren Familien hier, weil sie Arbeit in einem der zahlreichen Betriebe gefunden haben. Die Betriebe wiederum haben Arbeitskräfte gefunden, die es für sie sonst nicht mehr gegeben hätte.

Nur ein Beispiel, das für andere große Betriebe in Ohrdruf oder Waltershausen steht: Avery Dennison in Gotha-Süd beschäftigt Mitarbeiter aus 19 Nationen. Dort könnte man wahrscheinlich das Licht ausmachen, wenn es keine ausländischen Mitarbeiter gäbe.

Etliche Schul- und Linienbusse im Kreis würden nicht fahren, wenn es keine Fahrer mit Migrationshintergrund gäbe. Ebenso in der Transportbranche. Es gibt nicht mehr genügend deutsche Lkw-Fahrer. Ähnlich sieht es bei Ärzten aus – die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen.

Mir macht die Außenwirkung der neuen Ausländerpolitik Sorgen. Sollte sich rumsprechen, dass unser Land fremdenfeindlich ist, bekommen wir ein großes Problem in vielen Bereichen, weil massiv Arbeitskräfte fehlen.