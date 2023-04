Ohne Führerschein auf Quad in Ohrdruf davon gebraust

Ohrdruf. Gerichtsbericht: Ein uneinsichtiger Quadfahrer muss sich vor dem Amtsgericht Gotha verantworten.

Eher zufällig ist der Kontaktbereichsbeamte (KoBB) an dem Augusttag 2022 in diesem Teil Ohrdrufs unterwegs. Es gab eine anonyme Anzeige, dass ein Anwohner ohne Führerschein und Versicherung immer wieder sein Quad auf den Straßen der Kleinstadt ausführen würde. Der Polizist plant, sich nach dem Hinweisgeber umzuhören, doch plötzlich hallt ein tiefes Motorengeräusch durch die Straße, und auf dem Quad sitzt der heute 30-Jährige, der sich nun vor dem Amtsgericht Gotha verantworten muss. Ihm wird Fahren ohne Führerschein und ohne Pflichtversicherung vorgeworfen.

Laut den Schilderungen des Polizisten fährt der Beschuldigte seine Auffahrt herunter auf die Straße und verschwindet hinter der nächsten Straßenecke. Der Beamte verständigt einen zweiten Streifenwagen und konfrontiert den Quadfahrer, sobald dieser zurück ist.

Getriebeschaden bremstangeblich das Vierrad aus

Der Fahrzeughalter will das alles ganz anders erlebt haben. Er sei mit dem Vierräder lediglich die eigene Einfahrt auf und ab gefahren. Das Quad habe er mit einem Getriebeschaden gekauft, weswegen es nur im ersten Gang laufe. Schneller als 15 Stundenkilometer sei das Fahrzeug gar nicht imstande zu fahren, meint der Familienvater. Er wirft dem Polizisten vor, korrupt zu sein, ihn für etwas anschwärzen zu wollen, was er nicht getan habe.

Es habe sich ein Wortgefecht entwickelt, gibt der KoBB zu. Der nun Angeklagte habe ihn einschüchtern wollen. Der Polizist führt beim Beschuldigten Atemalkohol- und Drogenschnelltests durch, die negativ ausfallen. Zeugin des Zusammentreffens ist die Verlobte des Angeklagten, wenn auch nur indirekt.

Sie befindet sich im Haus, als sie die Männer streiten hört. Das Quad habe sie nicht gehört, doch sie versichert, dass ihr Verlobter damit nicht auf die Straße gefahren sei. Das defekte Fahrzeug habe er für sie gekauft, um es zu reparieren. Doch bisher seien die Ersatzteile nicht lieferbar gewesen.

Staatsanwalt vermutet Gefälligkeitsaussage

Staatsanwalt Reimann zweifelt an der Aussage der Frau, die mit dem Angeklagten sechs Kinder hat. „Da drängt sich eine Gefälligkeitsaussage auf“, sagt der Staatsanwalt.

Vor allem eine Aussage bringt ihn zum Stutzen: Die Frau sagt, sie selbst meide das Quad, habe erst einmal draufgesessen, weil es zu schnell und ruckhaft anfahre. Sie mutmaßt, dass nur der dritte Gang funktioniere. Fährt das Fahrzeug also doch nicht bloß in Schrittgeschwindigkeit? Die Aussagen des Angeklagten und der Zeugin decken sich nicht, sagt Richter Felix Engers. Für deren Unglaubwürdigkeit spricht zudem die Vorstrafenliste des Angeklagten. Darin finden sich aus den vergangenen neun Jahren mehrere Einträge wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

„Das Verfahren heute ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs, was das Fahren ohne Führerschein angeht“, sagt der Richter. Er verurteilt den 30-Jährigen zu drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldauflage von 500 Euro, die an den Frauenhaus-Trägerverein „Für Frauen und Kinder in Not“ zu zahlen sind.

Eine Führerscheinsperre wird nicht verhängt, weil der Angeklagte momentan daran arbeitet, seine Erlaubnis wiederzuerlangen.