Ohne Gift gegen Schwammspinner

Den vom Thüringen Forst geplanten Einsatz des Insektizids Mimic gegen den Schwammspinner im Bereich des Naturschutzgebietes Röhnberg kritisiert der Kreisverband Gotha der Grünen. Die Mitglieder teilen das Urteil das Gothaer Naturschutzbund-Vorsitzenden Roland Bellstedt, der den Einsatz aus ökologischen Gründen ablehnt und als Steuerverschwendung betrachtet (unsere Zeitung am 17. März). Als fachlich unzureichend bezeichnet Albrecht Loth, Kreissprecher der Gothaer Grünen, die vom Thüringenforst erstellte Studie, die den Insektizideinsatz genehmigt. So werde der Lebensraum unter anderem der Mopsfledermaus gefährdet, einem unter Naturschutz stehenden Fressfeind der Schwammspinner. „Wie man angesichts des seit Jahren ungebremst voranschreitenden Insektensterbens den mit dem Einsatz der chemischen Keule einhergehenden Kollateralschaden in der Insektenfauna billigend in Kauf nehmen kann, ist uns daher völlig unverständlich“, sagt Albrecht Loth. Der zunehmende Klimawandel werde ohnehin zu einer Zunahme solcher Schadinsekten führen. Sinnvoller sei es, auf den sich abzeichnenden Zusammenbruch der Bestände infolge von Viren und Parasiten zu setzen. „Wir hätten uns daher eine klare Ablehnung durch das Umweltamt und die Untere Naturschutzbehörde gewünscht, um ein deutliches Zeichen zu setzen“, heißt es abschließend.