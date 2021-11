Ohne Rücksicht auf Verluste in Tambach-Dietharz rückwärts gefahren

Außerdem meldet die Polizei im Kreis Gotha einen Einbruch in eine Gaststätte.

Samstag gegen 9.15 Uhr ereignete sich in Tambach-Dietharz ein Unfall. Wie der 65-jährige VW-Fahrer der Polizei berichtete, kam ein 23-jähriger Audi-Fahrer in der Neuen Straße rückwärts und recht zügig angefahren. Der VW-Fahrer stoppte bereits sein Fahrzeug, konnte die Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde bei diesem Unfall keiner. Der Schaden an beiden Fahrzeuge wird auf je 2.000 Euro geschätzt. Den Audi-Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Einbruch in Gaststätte

In der Nacht auf Samstag wurde in Gräfentonna, Langensalzaer Straße, in ein Gasthaus eingebrochen. Der oder die Täter verließen das Gasthaus mit ihrem Diebesgut. Die Kriminalpolizei Gotha bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0266253.

