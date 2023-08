Ohrdruf. Helferinnen und Helfer sind am Samstag willkommen.

Am Samstag, 26. August, ist 9 Uhr am Eingang des Bauhofes in der Suhler Straße 12 c Treffpunkt für die Ohrafege. In kleinen Teams sollen der Flusslauf und seine Ufer in der Ohrdrufer Gemarkung abgelaufen und der angeschwemmte bzw. hingeworfene Müll beseitigt werden. Der Arbeitseinsatz soll 12 Uhr bei Speis und Trank am Bauhof enden. Handschuhe und Müllsäcke für die Helferinnen und Helfer stellt die Stadt.