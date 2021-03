Ohra-Talsperre ist fast voll

Luisenthal. Die Ohra-Talsperre in Luisenthal ist bereits wieder zu 98 Prozent gefüllt – auch dank der ergiebigen Schneefälle und -schmelze. Ende November verfügte der Trinkwasser-Speicher nur noch über etwa 60 Prozent Füllstand. Die Talsperre sei mit 17 Millionen Kubikmeter Wasser nur noch 300.000 Kubikmeter vom Sommerstauziel entfernt, das bis Mai erreicht werden soll, sagte Falko Hallebach, Leiter Trinkwasser Mittelthüringen der Thüringer Fernwasserversorgung. Mit Trinkwasser aus dieser Talsperre werden etwa 700.000 Menschen in rund 230 Städten und Gemeinden in Thüringen versorgt.