Ohrdruf ermöglicht künftig teilanonyme Bestattungen

Für den Friedhof der Stadt Ohrdruf ist eine Entwicklungskonzeption erarbeitet worden, in der Wünsche der Bürger, zum Beispiel nach teilanonymen Bestattungen und Baumgräbern, berücksichtigt werden.

Dem Stadtrat wurde bei seiner Sitzung am Donnerstagabend im Rathaus die Entwicklungskonzeption für den Friedhof von Ohrdruf vorgestellt. Am Dienstag war das Ergebnis der Arbeit der Planungsgruppe 91 aus Gotha bereits in einer Bürgerversammlung präsentiert worden. „Viele Gäste haben sich gefreut, dass ihre Vorschläge, die sie bei einer ersten Runde zu Beginn dieses Jahres gemacht haben, berücksichtigt worden sind“, erklärte Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister.