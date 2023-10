Bei der Ausbildungs- und Stellenbörse in Ohrdruf zeigte die Firma Galvanotechnik Holzapfel aus Georgenthal, wie Metall gefärbt werden kann. Das probierte unter Anleitung von Sven Holzapfel auch Leon aus Gräfenhain mit einem Flaschenöffner aus. Auskunft zur Ausbildung in dem Unternehmen gab an den beiden Messetagen Nadine Heyn (links).