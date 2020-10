Ohrdruf hat seine Verwaltung angepasst

Im Hauptamt der Stadtverwaltung Ohrdruf ist Cornelia Jentsch seit dem 1. September 2020 für Soziales und damit auch für die Verwaltung der fünf Kindertagesstätten in Ohrdruf und den Ortsteilen zuständig.

Ohrdruf hat seine Stadtverwaltung umstrukturiert. „Wir haben sie Stück für Stück verändert, um sie an die neue Situation mit all ihren Herausforderungen anzupassen“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister. Seit Anfang 2019 ist die Stadt nach einem freiwilligen Zusammenschluss um die Ortsteile Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis gewachsen. „Das bedeutet zum Beispiel, dass mehr gemeindeeigene Grundstücke und Immobilien betreut werden müssen“, erläutert Schambach, „und wir haben jetzt fünf statt bisher zwei Kindergärten in kommunaler Trägerschaft.“