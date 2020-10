Am Mittwoch, dem 21. Oktober, wird interessierten Einwohnern um 18.30 Uhr im Vereinsraum in der Goldberghalle der neue städtebauliche Rahmenplan vorgestellt. „Der Stadtrat ist bereits über das Ergebnis der weiteren Planung informiert worden. Jetzt wollen wir auch Bürgern sagen, was in Zukunft vorgesehen ist“, erklärt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister.

Der Rahmenplan für das Sanierungsgebiet Innenstadt sei die Voraussetzung dafür, dass Ohrdruf bis 2031 auf weitere finanzielle Unterstützung aus dem Städtebau-Förderprogramm hoffen kann. „Wir weisen weiteren Förderbedarf nach mit einer Liste von Projekten, die in unserer Innenstadt noch in Angriff genommen werden sollen“, so Schambach. „Dabei zeigen wir auch, was uns diese Hilfe bereits ermöglicht hat.“ Die weitere Förderung würde die Stadt gern nutzen, um den Grünzug entlang des Flusses Ohra aufzuwerten, der am Rand der Innenstadt verläuft. Das Rathaus soll innen modernisiert und barrierefrei werden. Ohrdruf möchte zudem einen Wettbewerb zur Baulücken-Entwicklung starten, um marode Straßenzüge in der Altstadt wiederzubeleben und neu zu bebauen. Wegen einer begrenzten Besucherzahl wird um Anmeldung per E-Mail an poststelle@ohrdruf.de zur Veranstaltung gebeten.