Ohrdruf plant Weihnachtsmarkt in der Innenstadt

Angesichts der aktuellen Corona-Infektionslage im Landkreis Gotha geht die Stadtverwaltung davon aus, dass es auch dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt in Ohrdruf geben wird. Er soll am ersten Adventswochenende vom 27. bis 29. November stattfinden, „wenn es die Situation hinsichtlich der Infektionszahlen dann auch noch zulässt“, schränkt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister, ein. Das werde immer wieder neu bewertet. Der Markt soll noch nicht am Schloss Ehrenstein stattfinden, da dort noch gebaut wird und dort auch mehr Gedränge wäre. „In Absprache mit unseren Innenstadt-Händlern wollen wir die Stände für den Sternen- und Weihnachtsmarkt auf dem Markt und in der Marktstraße weit auseinander ziehen, damit genug Platz ist, um Mindestabstände einzuhalten.“