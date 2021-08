Unerwartet viel Andrang gab es am Markt in Ohrdruf, als die Freiwillige Feuerwehr zu Bratwurst und Getränken einlud. Der Erlös unterstützt Flutopfer. Im Bild Marcus Groß, Henry Jakob, Tobias Collatz, Marco Müller, Sven Müller und Sebastian Seiler (von links), die an drei Rosten Würste brieten.