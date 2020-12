Ohrdruf startet Corona-Hilfspaket für Vereine

Ohrdruf. Die Stadt Ohrdruf hat ein Corona-Hilfspaket für Vereine in Ohrdruf und den Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis aufgelegt. Insgesamt 14.000 Euro werden an zwölf Vereine ausgereicht. "Denn den Ehrenamtlichen fehlen dieses Jahr jede Menge Veranstaltungen, die es wegen der Corona-Pandemie nicht geben durfte, die aber normalerweise eine wesentliche Einnahmequelle für sie sind", sagt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister. "Wenn Vereine dann noch eigene Objekte mit teilweise hohen Unterhaltskosten betreiben, wird es eng." Das betreffe zum Beispiel die Interessengemeinschaft Schloss Ehrenstein, die ihr Domizil im alten Amtsgericht hat.

"Die Vereine tragen so viel zum Leben in unserer Stadt und den Ortsteilen bei und helfen uns, wo sie können. Da wollen wir sie in dieser schwierigen Situation nicht allein lassen", so Schambach. Es sei analysiert worden, welcher Verein besondere finanzielle Belastungen hat. Daraus sei eine Liste erstellt worden, an wen wie viel Geld fließen soll. "Der Kultur- und Sozialausschuss hat diesem Vorschlag zugestimmt", sagt der Bürgermeister.

Sportvereine seien in diesem städtischen Hilfspaket nicht berücksichtigt, weil für sie eine extra Unterstützung nach dem Sportfördergesetz greife.