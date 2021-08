Ohrdruf: Wie aus Blech Gold wird

Ohrdruf. Die Bachtage 2021 endeten mit einem fulminanten Konzert des Blechbläser-Ensembles German Brass in der Ohrdrufer Trinitatis-Kirche.

Unglaublich, in welcher Vielfalt und technischen Perfektion das in München beheimatete Blechbläser-Ensemble German Brass sein Programm in der Ohrdrufer Trinitatis-Kirche gestaltet hatte. Als Abschlusskonzert des 95. Bachfestes der Neuen Bachgesellschaft vorgesehen, wurde dieser Auftritt zu einem weiteren Höhepunkt der Bachtage in Ohrdruf und Gotha.

Grußworte zu diesem letzten Konzert sprachen Pfarrerin Gundula Bomm und Bürgermeister Stefan Schambach (SPD). Dieser nutzte die Gelegenheit, zu betonen, in Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und dem Team der KulTourStadt Gotha kompetente Partner bei der Ausrichtung des Bachfestes gefunden zu haben. Ebenso dankte er dem Direktorium der Neuen Bachgesellschaft für das Vertrauen, das es in die beiden Städte Gotha und Ohrdruf gesetzt hatte.

Schambach zitierte dann eine Aussage über German Brass, dass diese Ausnahmemusiker „aus Blech Gold machen“ würden. Und tatsächlich gelang es den Musikern mit vier Trompeten, drei Posaunen, zwei Hörnern und Tuba bzw. Bariton sowie vielfältigem Schlagzeug, die Zuhörer in der gut besetzten Kirche mit äußerst gelungenen Arrangements, vor allem von ihrem Trompeter Matthias Höfs, wiederholt zu Beifallsstürmen hinzureißen.

Spaßiger zweiter Konzertteil

Begonnen hatte das Konzert aber mit Praeludium und Fuge a-Moll von Johann Sebastian Bach, an der Orgel perfekt dargeboten von der Ohrdrufer Kantorin Johanna Bergmann, bevor German Brass in einem Concerto D-Dur des spätbarocken Engländers John Baston einen schwungvollen Auftakt präsentierte. „Im ersten Teil, da klingt’s noch klassisch – im zweiten Teil, da wird es spaßig“, reimte Hornist Klaus Wallendorf, der gekonnt und humorvoll die einzelnen Werke ankündigte. So folgte als Nächstes Toccata und Fuge d-Moll von Bach, bei der sich die einzelnen Motive in durchsichtiger Struktur durch alle Instrumente zogen und dabei der Tuba die Funktion der Pedalstimme zukam.

Die fetzige Schnellpolka „Éljen a Magyar“ von Johann Strauß Sohn führte nach Ungarn, bevor mit einem Bariton-Solo das gefühlsbetonte „Maria“ aus der West Side Story von Leonard Bernstein nach New York entführte. Der erste Konzertteil endete glanzvoll mit dem Triumph-Marsch aus der Oper „Aida“ von Giuseppe Verdi.

Nach der Pause gab es zunächst ein spritziges Medley mit Melodien von George Gershwin, dem ein getragenes, zum Träumen verführendes Thema von Ennio Morricone aus dem Film „The Mission“ folgte. Musik aus Frankreich, u.a. mit den Songs „C’est si bon“, „Sous le ciel de Paris“ und einem Cancan, wurde von German Brass ebenso galant serviert wie Big-Band-Klänge von Ron Goodwin. Ein minutenlanges Drummer-Solo mündete schließlich in das gemeinsame klangstarke Finale.

Als Zugaben spielten die Musiker zunächst eine japanische U-Bahn-Polka, gesanglich witzig dargeboten von Klaus Wallendorf. Der frenetische Beifall wurde zum guten Schluss belohnt mit einer wunderbaren Fassung der Psalmvertonung „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Besinnlicher und anrührender hätte das 95. Bachfest nicht zu Ende gehen können.