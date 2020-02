Ohrdruf: Zwischen Leerstand und wachsendem Gewerbegebiet

Die Stadt Ohrdruf bewegt sich zwischen Extremen. Auf der einen Seite fehlt es in der Bachstadt an Hotels und Gastronomie, es gibt wachsenden Leerstand in der Stadtmitte. Andererseits kann Ohrdruf auf eines der größten Gewerbegebiete Thüringens verweisen, die Firmen dort prosperieren und an dessen Erweiterung wird gearbeitet. Gleichzeitig steht der Wiederaufbau des einzigartigen Renaissance-Schlosses Ehrenstein vor dem Abschluss. Mit einem Schlossfest soll dieses Jahr vom 19. bis 21. Juni unter anderem die Eröffnung der Bibliothek dort gefeiert werden.

Werkstattgespräche fanden unterschiedlichen Anklang

Wie sich das alles in Einklang bringen lässt, wie sich Ohrdruf und seine Ortsteile weiter entwickeln können, das zeigt jetzt ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Isek) auf. Etwa ein Jahr haben Bürger und Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) aus Nürnberg daran gearbeitet. Am Donnerstagabend haben Projektleiter Peter Großmann und Sarah Poblocki (beide DSK) und Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) die Ergebnisse und das Isek, das etwa 160 Seiten umfasst, in der Goldberghalle vorgestellt.

Etwa 30 Personen waren zur Präsentation gekommen. Die Beteiligung an 15 Werkstattgesprächen – einschließlich des Gesprächs im Rahmen der Seniorenakademie – sei sehr unterschiedlich gewesen, resümiert Schambach. In den Ortsteilen war die Teilnahme sehr hoch, in der Kernstadt schwankte sie hingegen. Doch selbst in kleiner Runde seien Stärken und Schwächen sowie Entwicklungspotenziale der Kommune ausgelotet worden. Darauf lasse sich aufbauen.

Wölfis soll vom Dorferneuerungsprogramm profitieren

Das Konzept solle dazu beitragen, dass zum Beispiel Wölfis in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen wird und von dessen Förderung profitieren könne sowie Ohrdruf von der Städtebauförderung, zeichnet Schambach weitere Schritte auf. An vielen Dingen werde schon gearbeitet oder sie seien in Vorbereitung.

Dazu zählt zum Beispiel der Ausbau der Herrenhöfer Landstraße im Gewerbegebiet mit begleitendem Fuß- und Radweg. Das solle zuerst mit in Angriff genommen werden. Klasse nennt Schambach die geplante Umwandlung des Güterbahnhofs Ohrdruf in einen Kulturbahnhof, dessen sich der Verein Bock auf Rock annehmen wolle. Sobald es eine handlungsfähige Landesregierung gibt, könne die Wiederinbetriebnahme der Ohratalbahn-Strecke forciert werden, hofft Schambach.

Auch beim Wohnungsbau gibt es zahlreiche Entwicklungen. Am schnellsten sichtbar werde das bei der seit Jahren ruhenden Erweiterung des Wohngebiets Gräfenhain. Ende dieses Jahres soll dessen Erschließung abgeschlossen sein. Den Eigenheimbau will die Stadt auch am Schinds in Ohrdruf forcieren, dort mit der Landesentwicklungsgesellschaft. Im Fokus steht aber auch die Lückenbebauung in Ohrdruf.

Perspektiven und Initiativen rund um Schloss Ehrenstein

Mit Blick auf den seit Jahren verwaisten Thüringer Hof in der Innenstadt sagt Schambach, dass die Stadt ein angrenzendes Gebäude in der Goethestraße erworben habe, um die Ecke neu zu bebauen. Die Löberstraße könnte eine Ohrdrufer Promenade werden. „Das wird in Zukunft der Schlossblick“, sagt der Bürgermeister.

Mit dem bald vollkommen restaurierten Schloss Ehrenstein verbinden sich zahlreiche weitere Initiativen und Perspektivem. Das fängt mit Erneuerung der Ausschilderung an. Bis dato führe selbst das Navi Ortsunkundige in die Irre oder erst auf Umwegen zum Schloss. Die Brache Tobiaspaletten werde für geraume Zeit der Parkplatz für Schloss Besucher sein, kündigt Schambach an.

Als „unser größtes Problem“ bezeichnet er die zunehmende Verödung der Innenstadt und fehlende Gastronomie. Von den Ohrdrufern allein könnten die Gaststätten nicht leben. Es gehe auch darum, Touristen in die Stadt zu locken, auch die von Oberhof. Dem dient zum Beispiel der weitere Ausbau des Straßen- und Wegenetzes, wie jetzt um Michaelis- und Bonifatiusplatz, oder die Entwicklung der Bachrad-Erlebnisroute, bei der die Stadt Ohrdruf federführend ist. Mit dem Isek soll das und vieles mehr vorangetrieben werden.