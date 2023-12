Ohrdrufer Bürgermeister hält Sprechstunde unterm Weihnachtsbaum ab

Ohrdruf Statt in seiner warmen Amtstube zieht es Stefan Schambach zur Bürgersprechstunde nach draußen unter den städtischen Weihnachtsbaum. Mit dabei weitere Amtsleiter.

Am heutigen Donnerstag, am 14. Dezember, können die Bürgerinnen und Bürger von Ohrdruf uns seiner Ortsteile zwischen 16.30 und 18 Uhr mit ihrem Bürgermeister sprechen. Stefan Schambach (SPD) lädt in dieser Zeit auf den Ohrdrufer Marktplatz zu einer Sprechstunde der besonderen Art ein. Bei der Bürgermeistersprechstunde „unterm Weihnachtsbaum“ möchte er bei Glühwein und Weihnachtsleckereien gemeinsam mit den Amtsleitern und -leiterinnen der Stadtverwaltung mit den Einwohnern und allen Interessierten ins Gespräch kommen.

Los geht es um 16.30 Uhr. Bis 17 Uhr stehen dann Bürgermeister, Wirtschaftsamt und Kulturamt für Fragen aller Art zur Verfügung. Anschließend sind bis 17.30 Uhr neben dem Bürgermeister auch Finanzverwaltung und Ordnungsamt zu sprechen, ehe zwischen 17.30 und 18 Uhr neben Stefan Schambach auch die Leitungen von Hauptamt und Bauamt für Gespräche bereitstehen. red