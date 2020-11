Mit der Ankündigung des neuerlichen Teil-Lockdowns hat die Stadtverwaltung Ohrdruf ihren Corona-Arbeitsstab wieder aktiviert. „Wir müssen schauen, was wir angesichts der neuen Thüringer Verordnung eventuell noch nachschärfen müssen“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister.

„Grundsätzlich sind wir aber schon gut gerüstet.“ So sollte das Rathaus von den Bürgern auch bisher schon nur mit vorheriger Anmeldung und mit Mund-Nasen-Schutz aufgesucht werden. „In unseren Kitas in Ohrdruf und den Ortsteilen Gräfenhain, Crawinkel und Wölfis dürfen die Eltern die Einrichtungen beim Bringen und Holen der Kinder in der Regel auch weiterhin nicht betreten, außer mit unter Dreijährigen.“ Die Tourist-Information beantworte Anfragen telefonisch oder per E-Mail.

Hoffen auf Entschädigungbetroffener Unternehmen

Die neuerlichen Einschränkungen wegen der rasanten Verbreitung des Coronavirus bereitet Stefan Schambach Sorgen. „Auch wenn differenziert wurde, ist es doch für die Betroffenen eine harte Zeit, sei es in der Gastronomie oder für Fitnessstudios. Ich hoffe, dass sie alle schnell und unkompliziert die vom Bund angekündigte Entschädigung bekommen“, so der Bürgermeister.

Er sei froh, dass die Gremien wie Stadtrat und Ausschüsse unter Einhaltung besonderer Hygieneschutz-Maßnahmen weiter arbeiten dürfen. Das sei gerade in der jetzigen Zeit ganz wichtig, „da wir mitten in den Haushaltsberatungen stecken“, erklärt Stefan Schambach.

In der letzten Sitzung am 22. Oktober war der Etat-Entwurf im Stadtrat vorgestellt worden. „Wir haben es trotz wiederholtem Durchforsten in der Verwaltung nicht geschafft, den Haushalt für 2021 ausgeglichen zu gestalten“, bedauert der Bürgermeister. Im Verwaltungshaushalt gebe es noch einen Fehlbetrag von 170.000 Euro, und auch die vorgeschriebene Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögens-Haushalt weise noch ein Minus von 310.000 Euro auf. Stefan Schambach: „Noch mehr streichen können wir aber nicht, wenn wir die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen gewährleisten wollen.“ Es gebe also großen Diskussionsbedarf.

Steuereinnahmen sinken schon seit Jahren

Der Entwurf werde nun in den Fraktionen und in den Ausschüssen sowie mit den Ortsteilbürgermeistern und Ortsteilräten besprochen, ehe in der nächsten Stadtratssitzung am 26. November Änderungsanträge gestellt und diskutiert werden sollen. Mit einer Beschlussfassung eines dann ausgeglichenen Haushaltes rechnet Schambach in der Sitzung des Stadtrates am 17. Dezember. „Wir hoffen noch auf finanzielle Hilfe vom Land. Die kommunalen Spitzenverbände haben Forderungen aufgemacht“, sagt Ohrdrufs Bürgermeister.

Denn wie andere Kommunen auch muss Ohrdruf einen Einbruch bei den Gewerbesteuer-Einnahmen verkraften. Nahm die Stadt 2018 noch 11,4 Millionen Euro ein, so waren es 2019 schon nur noch 8,1 Millionen. Dieses Jahr werden gar nur noch 5,1 Millionen Euro Gewerbesteuer erwartet. „Für 2021 rechnen wir auf Basis der aktuellen Steuerschätzung mit 7,9 Millionen Euro. Das haben wir allerdings kalkuliert, bevor der zweite Lockdown verkündet wurde.“