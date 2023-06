Ohrdrufs Jüngste reden mit bei Bauprojekten

Ohrdruf. Kinder- und Jugendagentur Ohrdruf kommt erstmal zusammen, um über die Freibadsanierung in Wölfis zu informieren.

In dieser Woche traf sich erstmals die Ohrdrufer Kinder- und Jugendagentur im „Netzwerk“, dem Jugend-, Kultur- & Vereinszentrum der Stadt. 20 Kindern und Jugendlichen wurde dort das aktuelle Konzept der Schwimmbadsanierung in Wölfis vorgestellt und zur Diskussion gestellt. Die Kinder- und Jugendagentur wurde als Gremium von Stadt und kommunaler Jugendarbeit in Ohrdruf gegründet, um die Jüngsten mehr teilhaben zu lassen an den Entscheidungen.