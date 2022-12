Omas Hausmittel werden auch im Kreis Gotha gern genutzt

Antonia Pfaff schreibt über die Erkältungswelle.

Grippesaison und Erkältungswelle: Auch die Menschen im Ilm-Kreis kämpfen dieser Tage vermehrt mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Besonders schlimm erwischt es die Kleinen. Sie hadern mit hohem Fieber, weiteren Erkältungssymptomen und wollen nicht richtig essen. Bundesweit melden einige Krankenhäuser schon volle Kinderstationen, sodass sie keinen mehr aufnehmen können. Auch in den Apotheken werden einige Medikamente knapp, es müssen Ausweichprodukte gekauft werden. Die Situation scheint ernst.

Doch zum Glück muss nicht jeder erkrankte Nachwuchs in ein Krankenhaus; manchmal helfen auch die pflanzenbasierten Medikamente. Nicht zu vergessen sind dabei die Hausmittel von Oma: Natürlich steht an erster Stelle viel Schlaf. Denn Schlaf ist die beste Medizin. Hinzu kommen Wadenwickel, heiße Milch mit Honig, Vitamine und natürlich ganz viel Liebe und Zuneigung. Denn trotz Erkältung braucht es auch das Zwischenmenschliche, um gesund zu werden.

Und das Miteinander ist auch an Weihnachten das Wichtigste. In neun Tagen ist Heiligabend, also passen Sie auf sich auf und kommen gut durch die Erkältungszeit.